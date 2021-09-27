В Азербайджане пройдет встреча глав МИД стран-участниц Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц Тюркского совета.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран Тюркского совета в Стамбуле обсуждались вопросы подготовки к саммиту глав стран-участниц организации.

По словам министра, проведение саммита намечено на 12 ноября в Стамбуле.

"До саммита в Азербайджане состоится встреча министров иностранных дел стран Тюркского совета", - сказал Чавушоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)