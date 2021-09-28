Президент Ильхам Алиев: Мы предоставляем руководству Армении шанс для того, чтобы выполнить все положения Заявления, подписанного 10 ноября

Политика 28 сентября 2021 12:29 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы предоставляем руководству Армении шанс для того, чтобы выполнить все положения Заявления, подписанного 10 ноября

БАКУ/Trend/ - Мы предоставляем руководству Армении шанс для того, чтобы выполнить все положения Заявления, подписанного 10 ноября, и вести себя ответственно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству Турции.

«Армения, подписав данное заявление, взяла на себя обязательства и вынуждена была выполнить их. Эти обязательства были выполнены сразу после войны. То есть, там открыто говорилось о выводе армянских сил из регионов, находившихся в то время под оккупацией, и спустя 20 дней после окончания войны нам были возвращены Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. В то время Армения очень ответственно подходила к данному вопросу. Почему? Потому что пребывала в страхе. Потому что знала, что не подпиши она 10 ноября это Заявление, то могла бы оказаться в еще более худшем положении. То есть, не было силы, которая могла нас остановить. Неоднократно обращаясь к азербайджанскому народу во время войны, я говорил: пусть Армения назовет нам дату, представит график вывода своих войск с наших земель, и мы готовы немедленно остановить войну.

Эта дата была дана нам 9 ноября, Армения фактически подписала акт о капитуляции, и 10 ноября война остановилась. Поэтому решение этих важных вопросов проистекает из того, что Армения находилась в страхе. Но что произошло потом? Пришли миротворческие силы, прошло определенное время и решение оставшихся вопросов остановилось. Там четко указано, что армянские вооруженные силы должны быть полностью выведены с наших земель. Спустя примерно 15-20 дней после окончания войны из Армении через территорию, находящуюся в зоне ответственности миротворческих сил – Лачинский коридор, на освобожденные земли была заслана диверсионная группа из 62 человек. Это полностью противоречит Заявлению от 10 ноября. Азербайджанская армия обезвредила их, и они были арестованы. Сейчас их называют военнопленными. Но посмотрите международные конвенции - кто может считаться военнопленным. Они не являются военнопленными. Война закончилась, 10 ноября было подписано Заявление. Любой засланный после этого военнослужащий должен квалифицироваться как член диверсионной группы. То есть, эта проблема не нашла своего решения. Это очень важный вопрос, и мы настаиваем, чтобы он был решен. Был решен полностью. Возможно, он решен частично.

Другой вопрос - открытие коридоров. В Заявлении, подписанном в ночь с 9 на 10 ноября, указано, что между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должна быть связь. Такая связь обеспечена? Нет. При этом для обеспечения этой связи не требуется много времени. Расстояние сухопутными дорогами там составляет всего 40 километров. За год после войны мы проложили дороги протяженностью более тысячи километров – как грунтовые, так и асфальтовые дороги. Открытие там сейчас 40-километровой дороги не составляет большой проблемы. Но, несмотря на это, - Армения даже согласилась на это, - проведенные переговоры остались безрезультатными. То есть, Армения грубо нарушает Заявление от 10 ноября, его условия. Пока мы ведем себя терпеливо, сдержанно, но и нашему терпению есть предел. Вторая Карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение иссякает. Поэтому мы предоставляем руководству Армении шанс для того, чтобы выполнить все положения Заявления, подписанного 10 ноября, и вести себя ответственно», - отметил Президент Ильхам Алиев.

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