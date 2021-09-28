Президент Ильхам Алиев: Руководство Армении, которое тогда только пришло к власти, допустило большую ошибку и в результате потерпело горькое поражение

БАКУ/Trend/ - Провокации Армении против нас в последнее время приобрели регулярный характер. Заявления и шаги Армении, направленные против нас, свидетельствовали о том, что эта страна готовится к новой войне. Я до сих пор не могу понять причин этого, потому что если государство, которое на протяжении 30 лет оккупирует земли другого государства, готовится к новой войне, то нужно очень серьезно исследовать причины этого.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Анатолийскому агентству Турции в ответ на вопрос «Почему Азербайджан перешел в контрнаступление».

Глава государства отметил, что шаги, подтверждающие его слова, налицо. «В июле Армения совершила на азербайджано-армянской границе военную провокацию, в результате которой погибли 13 военнослужащих и гражданских лиц. Тогда Азербайджан дал достойный ответ. Но мы не перешли государственную границу. Мы просто выдворили их с территории Азербайджана, куда они вторглись, и столкновение, продолжавшиеся несколько дней, завершилось. Вслед за этим в августе была заслана диверсионная группа, которая перешла линию соприкосновения, где наши военнослужащие разоружили их. Год назад, выступая на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, я сказал, что Армения готовится к новой войне. Спустя три дня наши позиции и населенные пункты вновь подверглись артиллерийскому обстрелу. Мы вновь понесли потери. По моему приказу мы начали широкомасштабную контрнаступательную операцию, которая, как вы знаете, завершилась большой Победой», - подчеркнул Президент.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, возвращаясь к событиям годичной давности, мы, конечно, можем более точно проанализировать все эти процессы, все события. «Очевидно, руководство Армении, которое тогда только пришло к власти, хотело похвастаться какими-то военными успехами, добиться какого-то военного успеха. Однако они просчитались, допустили большую ошибку и в результате потерпели горькое поражение», - добавил глава государства.