Президент Ильхам Алиев: Наша обеспокоенность в связи с перевооружением Армении воспринимается российской стороной с пониманием

БАКУ /Trend/ - Наша обеспокоенность в связи с перевооружением Армении воспринимается российской стороной с пониманием.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому агентству "Анадолу".