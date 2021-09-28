Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение иссякает

БАКУ/Trend/ - Вторая Карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение иссякает.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству Турции

«В Заявлении, подписанном в ночь с 9 на 10 ноября, указано, что между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должна быть связь. Такая связь обеспечена? Нет. При этом для обеспечения этой связи не требуется много времени. Расстояние сухопутными дорогами там составляет всего 40 километров. За год после войны мы проложили дороги протяженностью более тысячи километров – как грунтовые, так и асфальтовые дороги. Открытие там сейчас 40-километровой дороги не составляет большой проблемы. Но, несмотря на это, - Армения даже согласилась на это, - проведенные переговоры остались безрезультатными. То есть, Армения грубо нарушает Заявление от 10 ноября, его условия. Пока мы ведем себя терпеливо, сдержанно, но и нашему терпению есть предел. Вторая Карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение иссякает. Поэтому мы предоставляем руководству Армении шанс для того, чтобы выполнить все положения Заявления, подписанного 10 ноября, и вести себя ответственно», - сказал глава государства.