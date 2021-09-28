Президент Ильхам Алиев: Без нашего разрешения в Карабах не может въехать ни один иностранный гражданин или автомобиль

БАКУ /Trend/ - Без нашего разрешения в Карабах не может въехать ни один иностранный гражданин или автомобиль.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому агентству "Анадолу".