Во время Отечественной войны Азербайджан дал Армении достойный отпор – ливанский эксперт

БАКУ /Trend/ - В период 44-дневной Отечественной войны Азербайджан дал Армении достойный отпор.

Об этом во вторник сказал Trend член правления Международной федерации юристов, ливанский правозащитник, эксперт в области права Тарег Шандеб.

По его словам, победа в Отечественной войне – это прежде всего большой успех правительства, народа и армии Азербайджана. Весь мир знал, что Армения в течение почти 30 лет держала под оккупацией исторические азербайджанские земли.

Эксперт подчеркнул важную роль политического союза Азербайджана и Турции в достижении победы.

«Азербайджан, несомненно, восстановит свои освобожденные исторические территории, обеспечит мир и благосостояние на этих землях. Долгие годы Армения при поддержке ряда государств совершала на азербайджанских территориях акты террора, преступления на национальной почве. Международное сообщество и, в частности, Совет безопасности ООН должны были положить конец этим преступлениям Армении, но, к сожалению, они этого не сделали», – сказал Шандеб.

Он добавил, что международные правозащитные организации должны приложить усилия для привлечения Армении к ответственности на международном уровне за преступления, совершенные на азербайджанских территориях: «Соседние страны также должны отказаться от двойных стандартов и поддержать справедливую позицию Азербайджана, как это делает Турция».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)