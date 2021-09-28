В Москве прошел Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал"

Политика 28 сентября 2021 16:14 (UTC+04:00)
В Москве прошел Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал"

БАКУ/Trend/ - 28 сентября в Москве состоялся Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", организованный политологическим центром "Север-Юг" совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network, сообщает Trend со ссылкой на "Вестника Кавказа".

Модераторами круглого стола выступили директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде и исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

В ходе работы круглого стола были рассмотрены такие вопросы, как развитие промышленных парков и свободные экономические зоны в портах; Международный транспортный коридор "Север-Юг" по обоим – железнодорожному и автомобильному – маршрутам; общие возможности расширения пропускной способности и увеличения грузопотока между государствами; развитие пароходств России, Азербайджана и Ирана; развитие кооперационных проектов в динамике интеграции государств региона и задачи дальнейшей региональной интеграции.

Особым гостем круглого стола стал посол Ирана в России Казем Джалали. Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", в своем выступлении Джалали подчеркнул, что Иран по-прежнему привержен реализации проекта "Север-Юг", для чего требуется завершить строительство железной дороги "Решт-Астара". "Мы уже сделали пробную перевозку по маршруту", - сообщил он.

Казем Джалали подчеркнул, что Иран готов в целом развивать железнодорожное сообщение с Азербайджаном и Россией. Также республика поддерживает использование комбинированных маршрутов грузоперевозок "железная дорога + морской путь".

"Мы готовы работать с Россией по морскому транспортному флоту. Нам нужны суда, которые могли бы перевозить наши вагоны. Мы укрепляем свой флот", - рассказал посол Ирана в России.

Также он обратил внимание, что в скором времени Иран откроет автомобильное сообщение с Азербайджаном и РФ. "Это позволит развивать автомобильные грузоперевозки. Нам необходимо координировать все возможности для экономического сотрудничества, в данном случае – согласовать все вопросы, чтобы не было простоя грузовиков на границах", - призвал Казем Джалали.

Представитель Министерства дорожного и городского развития Ирана Хамед Реза Гейдари также подчеркнул, что Тегеран "добьется строительства коридора "Север-Юг", добавив, что локомотивами проекта являются Иран, Россия и Азербайджан. "Мы работаем над прокладкой железнодорожных и автомобильных путей между нашими странами. Также нам нужно работать над на цифровой составляющей транспортных проектов", - призвал он.

Доцент факультета Мировых исследований департамента русских исследований Тегеранского университета Джахангир Карами, в свою очередь, обратил внимание, что международная кооперация основывается не на одной лишь экономике. "Коридор "Север- Юг" – это еще и гарантия безопасности региона", - пояснил он.

По словам Карами, более чем 20-летний путь к реализации проекта МТК "Север-Юг" имеет несколько причин. Первая среди них – это инфраструктурные ограничения, так как страны традиционно занимались морской торговлей по Каспию, а "Север-Юг" предложил совершенно новый, сухопутный маршрут. Вторая – нет движущего стержня проекта.

"В проекте "Шелкового пути" таким стержнем был Китай. В нашем же случае нет страны, которая готова была бы финансировать этот проект на уровне Китая", - пояснил Джахангир Карами, добавив затем, что стержнем должны быть три страны-участницы проекта – Иран, Россия и Азербайджан.

Третьей причиной он назвал большое число государств, участвующих в проекте, четвертой – политические проблемы между этими странами, пятой – наличие конкурирующих с "Север-Югом" транспортных проектов. "Тем не менее, нам надо использовать все возможности Кавказа и Каспийского моря. "Север-Юг" должен стать мостом между Европой и Азией", - призвал эксперт.

Участниками события были ведущие специалисты по Каспийскому региону из государственных, научных и общественных организаций государств "каспийской пятерки", включая руководителя политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгара Велизаде, проректора Университета ADA Фариза Исмаилзаде, президента Института политических и международных исследований, замглавы МИД ИРИ в 2013-2016 годах Сейеда Мохаммеда Казема Саджапура и председателя и гендиректора Организации свободной зоны "Энзели" Али Осата Акбари Могаддама.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Иран готовится к приближению мощного урагана
Иран готовится к приближению мощного урагана
Торговля Ирана с ЕС превысила 2,5 миллиарда евро
Торговля Ирана с ЕС превысила 2,5 миллиарда евро
Франция призвала к скорейшему восстановлению иранской ядерной сделки
Франция призвала к скорейшему восстановлению иранской ядерной сделки
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил 500 млн тонн Энергетика 17:05
Единство власти и народа - один из главных факторов победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - протоиерей Константин Поминов Политика 16:59
Праздничные торжества в честь знаменательной даты Туркменистана Туркменистан 16:59
Huawei внедрила инновационные технологии в сферу сельского хозяйства Узбекистана ИКТ 16:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:36
В Азербайджане выявлено еще 885 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 114 человек Общество 16:35
Агентство по развитию МСБ Азербайджана расширяет сотрудничество с бизнес-кругами Ирака (ФОТО) Экономика 16:35
Во время Отечественной войны Азербайджан дал Армении достойный отпор – ливанский эксперт Политика 16:22
В Москве прошел Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал" Политика 16:14
В Азербайджане выявлены новые методы мошенничества в банковской сфере – АБА Экономика 16:09
Нацбанк Казахстана обнародовал данные по денежным переводам в Азербайджан Финансы 16:01
В санаторно-курортном реабилитационном центре в Баку прошли лечение 1300 ветеранов войны Общество 16:00
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО) Политика 15:54
Судебное заседание по делу Вильяма Гаджиева отложено из-за выявления у него пневмонии Общество 15:52
В Иране за сутки выявлено более 11 тыс. случаев инфицирования COVID-19 Общество 15:48
Уничтожение историко-культурных памятников и музеев во время войны на примере Карабаха (ФОТО) Социум 15:45
Казахстанский завод закупит ГСМ Тендеры 15:39
В Азербайджане зафиксирован рост в сборах по добровольной страховке ответственности работодателя Финансы 15:39
Турция всегда рядом с Азербайджаном – председатель Великого национального собрания Турции Политика 15:31
Бакинское транспортное агентство поручило перевозчикам увеличить число автобусов на линиях Общество 15:22
Иран готовится к приближению мощного урагана Общество 15:21
Между UNEC и McDonald's Azerbaijan подписан меморандум (ФОТО) Общество 15:20
На западе Грузии построили новую автодорогу Строительство 15:20
Госфильмофонд Азербайджана восстановил фильм о Микаиле Абдуллаеве, снятый около 50 лет назад (ВИДЕО) Культура 15:16
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes США 15:16
В послевоенный период в Азербайджане более 30 тыс. человек оказана соцподдержка – замминистра Общество 15:11
S&P улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году до 4% Россия 15:08
При высоких ценах на нефть ОПЕК+ может поднять вопрос более скорого снятия ограничений на добычу Энергетика 15:02
В ОАО "Азерэнержи" рассказали о преимуществах прокладки новых кабельных линий на освобожденных землях Энергетика 14:50
На реконструкцию автодорог в Наримановском районе Баку выделены 6,4 млн манатов - Распоряжение Политика 14:48
Поезда Баку-Сумгайыт будут работать и в выходные Общество 14:40
Одержав победу в Отечественной войне, Азербайджан восстановил историческую справедливость - представитель Администрации Президента Политика 14:35
Узбекнефтегаз увеличил продажи серы в четыре раза Энергетика 14:34
Воспоминания о вынужденных переселенцах растрогали Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО) Политика 14:32
В Баку еще один автобусный маршрут переводится на безналичную оплату проезда Общество 14:21
Главный результат трехсторонней договоренности прошлого года по Карабаху заключается в стабильности – Лавров Политика 14:17
Стала известна дата заседания суда по делу блогера Аты Абдуллаева Общество 14:14
«Лаборатория Касперского» обнаружила зловред, нацеленный на аккаунты в популярных игровых сервисах (ФОТО) Общество 14:10
Завтра состоится визит премьер-министра Грузии в Азербайджан Грузия 14:05
Президент Ильхам Алиев: В целом, деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, у нас есть и недовольство Политика 14:03
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Эльнура Ашрафоглу Общество 13:56
Около 20 предпринимателей из Карабаха обратились в ОАО "Азеришиг" по вопросу электроснабжения предприятий Энергетика 13:53
Президент Ильхам Алиев внес ясность в вопрос об иранских грузовиках в интервью Анатолийскому агентству Политика 13:48
Президент Ильхам Алиев: В вопросе границ Армения сегодня должна осознать реальность Политика 13:43
В Париже обсудили новый региональный порядок на Южном Кавказе и возросшую роль Азербайджана после второй Карабахской войны (ФОТО) Политика 13:41
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения посмотрит на карту и найдет свое место, если сможет найти, это точка на карте Политика 13:38
Агентство Азербайджана по разминированию назвало площадь освобожденных земель, очищенных от мин Политика 13:36
Президент Ильхам Алиев: Мы проделаем всю работу, связанную с созданием Зангезурского коридора, на своей территории в течение двух лет Политика 13:35
Азербайджан увеличил экспорт газа на более чем 4 млрд тонн Энергетика 13:29
Президент Ильхам Алиев: Со стратегической точки зрения мы подходим к будущему сквозь призму мира Политика 13:29
Президент Ильхам Алиев: В конституции Армении есть территориальные претензии к Турции, они должны отказаться от них Политика 13:27
Узбекистан выделит свыше $50 млрд на реализацию инвестпроектов Финансы 13:23
Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик под названием "Карабах-44" Общество 13:21
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Южном Кавказе Политика 13:16
В Грузии выявлены 2 185 новых случаев заражения коронавирусом Грузия 13:14
Президент Ильхам Алиев: Представители армянского народа уже несколько раз подходили к нашим военным позициям в Шуше с просьбой привлечь их к восстановительной работе Политика 13:13
Банки Азербайджана сократили покупку валюты Финансы 13:06
В Баку сохранится дождливая погода Общество 12:47
Московские экспортеры презентуют свою продукцию на "Экспо" в ОАЭ Россия 12:46
Президент Ильхам Алиев: Наша обеспокоенность в связи с перевооружением Армении воспринимается российской стороной с пониманием Политика 12:43
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 28 сентября Узбекистан 12:42
В России зафиксировали 852 смерти от коронавируса за сутки Россия 12:40
Президент Ильхам Алиев: Карабах – это наша территория, и без нашего разрешения ни один иностранный гражданин или же автомобиль не могут въезжать в эти регионы Политика 12:40
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение иссякает Политика 12:39
Президент Ильхам Алиев: Руководство Армении, которое тогда только пришло к власти, допустило большую ошибку и в результате потерпело горькое поражение Политика 12:30
Президент Ильхам Алиев: Мы предоставляем руководству Армении шанс для того, чтобы выполнить все положения Заявления, подписанного 10 ноября Политика 12:29
Президент Ильхам Алиев: Самая большая ответственность за начало Второй Карабахской войны ложится на Армению Политика 12:22
Президент Ильхам Алиев: Мы, можно сказать, не видим деятельности Минской группы Политика 12:21
Грузия планирует увеличить экспорт вина Бизнес 12:20
Макрон: соглашение AUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индийском и Тихом океанах Европа 12:17
Узбекистан будет производить электромобили Бизнес 12:14
На автовокзалах не будут продаваться билеты лицам без COVID-паспорта – Госслужба Азербайджана Общество 12:06
Президент Ильхам Алиев дал интервью Анатолийскому агентству Турции (ВИДЕО) Политика 12:04
SOCAR назвала объем транспортировки нефти по Баку-Новороссийск Энергетика 12:01
Туркменистан заинтересован в использовании опыта Татарстана в сфере современных технологий - президент ИКТ 11:53
Армяне не выдержали натиска контрнаступления азербайджанской армии - генерал-майор Общество 11:52
Азербайджанские деловые круги приглашены к участию в онлайн-выставке российских товаров и услуг Экономика 11:44
В Кяльбаджаре и Губадлы открылись административные здания военных прокуратур (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:38
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание Политика 11:32
Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже снизилась Финансы 11:32
Небоскреб Torre Colpatria в столице Колумбии окрасился в цвета азербайджанского флага (ВИДЕО) Политика 11:29
В Азербайджане создан единый информационный портал о шехидах (ФОТО) Общество 11:24
Разрабатываются предложения по оптимизации деятельности культурных учреждений – минкультуры Азербайджана Общество 11:24
Непоколебимая решимость Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева придавала нам силы в боях – командир отряда спецназа (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:22
У Glensol важное достижение: компания стала производителем запасных частей Общество 11:18
В UNEC состоялась XIX Международная конференция по социальным наукам тюркского мира (ФОТО) Общество 11:17
На Мубарекском ГПЗ Узбекистана установили солнечную электростанцию Энергетика 11:13
В Туркменистане торжественно отметили 30-летие независимости страны Туркменистан 11:10
Картины и скульптуры в память о героях 44-дневной Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Культура 11:04
Азербайджан сократил импорт продуктов питания Экономика 10:57
В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе Туркменистана состоялись праздничные торжества Туркменистан 10:53
Министр нефти Ирака посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Экономика 10:41
С NeoKart Вы получите возможность зарабатывать везде! (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 10:40
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м Европа 10:38
Стоимость азербайджанской нефти превысила $80 за баррель Энергетика 10:37
Дорожная полиция Азербайджана предупредила невакцинированных водителей Общество 10:28
Узбекистан выделил огромную сумму на производство новых моделей Chevrolet Бизнес 10:26
Израиль впервые принимает участие в выставке Expo Dubai Израиль 10:26
Объем выданных агросектору кредитов в Азербайджане вырос Финансы 10:24
На основных дорогах Баку снижена допустимая скорость движения Общество 10:19
Все новости