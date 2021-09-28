Состоялась пресс-конференция с участием спикеров парламентов стран-участниц Тюрк ПА

БАКУ /Trend/ - 28 сентября в казахстанском Туркестане прошла пресс-конференция по итогам 10-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Тюрк ПА). Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на пресс-конференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, отметив важность 10-го пленарного заседания с точки зрения выполнения стоящих перед организацией задач, спикер парламента Азербайджана сказала, что все вопросы, включенные в повестку дня, широко обсуждались в деловой обстановке, и были приняты соответствующие решения. Сахиба Гафарова отметила, что проведение мероприятия в Туркестане имеет большое значение, и высоко оценила работу, проделанную первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым для прогресса страны.

Сообщив о принятии Туркестанской декларации, Сахиба Гафарова рассказала журналистам, что в декларации отражены многие важные вопросы, касающиеся Тюркского мира, включая освобождение азербайджанских территорий и восстановление территориальной целостности Азербайджана. В документе, по ее словам, также высоко оценивается подписанная 15 июня 2021 года Шушинская декларация, направленная на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и обеспечение прочной стабильности в регионе. Было подчеркнуто, что открытие Зангезурского коридора внесет значительный вклад в транзитный и торговый потенциал Тюркского мира.

Спикер парламента Азербайджана выразила уверенность, что принятые на встрече решения послужат во благо тюркоязычных стран и еще больше укрепят межгосударственные отношения, и пожелала успехов действующему председателю организации и коллегам.