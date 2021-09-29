Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с Президентом Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся в Казахстане с официальным визитом председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в среду встретилась с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, тепло поприветствовав Сахибу Гафарову, Президент Токаев выразил своё удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений и, отметив значительное развитие исторических связей после обретения двумя государствами независимости, поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне.

По словам Касым-Жомарта Токаева, взаимоотношения, развитые Великим лидером Гейдаром Алиевым и Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, ныне с успехом продолжаются главами двух государств. Он попросил передать его приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Поблагодарив за сердечный приём, председатель Милли Меджлиса выразила признательность за приветствия Президенту Ильхаму Алиеву и сказала, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном вышли на совершенно новый уровень после того, как два государства стали независимыми. Она напомнила, что в следующем году будет отмечаться тридцатилетие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Затем председатель Милли Меджлиса проинформировала Президента Казахстана о связях между двумя парламентами. По ее словам, двусторонние отношения движутся по восходящей и в парламентском измерении, и в законодательных органах обеих стран действуют группы дружбы. Азербайджанские и казахские депутаты обмениваются визитами и проводят регулярные встречи под эгидой влиятельных международных парламентских организаций, что вносит свой вклад в развитие двусторонних отношений, отметила спикер Милли Меджлиса, особо указав на важность сотрудничества в рамках Тюрк ПА.

Сахиба Гафарова всесторонне проинформировала Касым-Жомарта Токаева о победе, которую Азербайджан завоевал в 44-дневной Отечественной войне, и о новых реалиях в регионе. Действуя под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, армия Азербайджана в 2020 году освободила земли Азербайджана от длившейся тридцать лет армянской оккупации и восстановила территориальную целостность страны, отметила она. Таким образом, азербайджанская сторона самостоятельно обеспечила выполнение резолюций Совета безопасности ООН. Карабахский конфликт уже в архиве истории, и Азербайджан сейчас занимается восстановительной и созидательной работой на своих освобождённых территориях. Спикер отметила, что Армения в период оккупации варварски разрушила расположенные в тех районах города, сёла, мечети, исторические и культурные памятники азербайджанского народа. Она напомнила, что делегация Казахстана приезжала в Азербайджан и, посетив Шушинский и Физулинский районы, своими глазами увидела там последствия армянского вандализма.

Говоря о армянской политике геноцида в отношении Азербайджана, председатель Милли Меджлиса высказала надежду, чтобы парламент Казахстана тоже выразит своё отношение к этому вопросу накануне тридцатилетия Ходжалинского геноцида.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Twitter: @ElchinMehdiyev