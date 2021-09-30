Азербайджан и Чехия имеют большой потенциал для сотрудничества в восстановлении азербайджанских освобожденных территорий – Джейхун Байрамов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Чехия имеют большой потенциал для сотрудничества в восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских территорий.

Как сообщает Trend, об этом в четверг сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганекой, находящимся с визитом в Азербайджане.

«В области восстановления освобождённых территорий Азербайджана будут вестись переговоры по привлечению в страну чешских инвестиций и компаний», - сказал Байрамов.

По его словам, стороны обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Чехией.

«В 2015 году между нашими странами было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве. Также между странами продолжает функционировать рабочая группа по направлениям экономики. Азербайджан обеспечивает треть потребности Чехии в энергоресурсах, также мы сотрудничаем в областях ИТ и транспорта. Кроме того, чешская сторона заинтересована в участии в работе в Алятской свободной экономической зоне», - добавил глава МИД Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев)