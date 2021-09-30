Мы не видим со стороны Армении конструктивных шагов по некоторым направлениям - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Несмотря на конструктивный подход азербайджанской стороны, полное соблюдение ею пунктов трехстороннего заявления, односторонние позитивные шаги, мы не наблюдаем со стороны Армении конструктивных шагов по некоторым направлениям.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Якубом Кулганеком, находящимся с визитом в Баку.

Байрамов отметил, что Азербайджан на протяжении более 10 месяцев занимался выполнением пунктов трехстороннего заявления.

По его словам, положения заявления были реализованы, но по некоторым сферам все еще остаются нерешенные вопросы.

В качестве одного из важнейших этих направлений Байрамов назвал непредоставление карт минных полей на протяжении восьми месяцев, после чего армянская сторона передала небольшую часть этих карт крайне низкого качества.

"Тот факт, что этот процесс не был завершен в нарушение трехсторонних заявлений, остается серьезным препятствием.

В то же время непредоставление карт минных полей замедляет восстановление этих территорий", - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)