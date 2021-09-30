БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана предложили называть улицы именами шехидов, сообщает в четверг Trend.

"Считаю, что необходимо изменить правила присвоения названий улицам, и для увековечивания имен шехидов дать этим улицам их имена", сказал депутат Этибар Алиев в ходе обсуждения поправок в закон "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов" на сегодняшнем пленарном заседании.

Он отметил, что в Азербайджане достаточно улиц, которым можно присвоить имена шехидов.

Депутат Ильхам Мамедов добавил, что полномочие по присвоению названий улицам в городах и районах нужно передать районным исполнительным властям.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)