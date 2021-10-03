Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 октября посетил Тертерский и Бардинский районы.
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