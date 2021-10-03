Президент Ильхам Алиев посмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме

БАКУ/Trend/- 3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посмотрел дом жителя города Тертер Сахиба Исмайлова, разрушенный во время Отечественной войны в результате атаки армянских вооруженных сил с использованием ракет «Смерч», и ознакомился с условиями, созданными в построенном вместо него новом доме.