Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Промпарка "Экономическая зона Аразской долины"
БАКУ /Trend/ - 4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.
Как передает Trend, глава государства заложил фундамент Промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины", который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.
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