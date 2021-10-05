Президент Ильхам Алиев: Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа

БАКУ /Trend/ - Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая 4 октября на встрече с представителями общественности Джебраильского района.