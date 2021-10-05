В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие военные учения "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, подписанным между Азербайджаном и Турцией, успешно продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2021». Согласно замыслу учений, подразделения осуществляют практическую деятельность.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, для достижения координации взаимодействия подразделений из командных пунктов посредством систем управления осуществляется беспрерывное управление войсками, соединения и части осуществляют деятельность в соответствии с планом боевой подготовки.
Командиры оценивают местность, выбираются направления скрытного подхода к позициям противника, изучаются маршруты движения, различными методами отрабатывается деятельность личного состава.
Специальные штурмовые группы подходят к позициям противника, избегая наблюдения оптическими приборами и прицельного огня противника.
В учениях, к которым также привлечены боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, осуществляются учебно-тренировочные полеты с маневрами сложного пилотажа.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)