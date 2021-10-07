Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Бакинского зоологического парка после реконструкции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 7 октября состоялось открытие после реконструкции Бакинского зоологического парка.

Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Бакинский зоологический парк был реконструирован по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Напомним, что первый в Баку зоопарк был открыт в 1928 году на территории парка Низами в Хатаинском районе. А в 1958 году на территории Баила стал функционировать новый зоопарк. В 1985 году после оползня зоопарк был переведен из Баила на нынешнюю территорию. Раньше территория зоопарка была неотремонтированной, а места содержания животных находились в непригодном состоянии.

По инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой были проведены широкомасштабные работы по реконструкции. В результате работ по капитальной реконструкции, которые продолжались почти 4 года, Бакинский зоологический парк был доведен до самого современного уровня.

Определенная Президентом Ильхамом Алиевым стратегия развития нашей страны предусматривает расширение с каждым годом масштабов работы, направленной на превращение Баку в один из самых красивых городов мира. В последние годы в Баку реализовано большое количество проектов по созданию современной социальной инфраструктуры, служащей удобству жителей и гостей нашего города, созданы новые парки и аллеи, уголки отдыха. Бакинский зоологический парк, реконструированный по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, позволит разнообразить жизнь столицы. В целом, Общественное объединение IDEA реализовало очень важные проекты в области охраны окружающей среды и решения экологических проблем не только в столице, но и в регионах. Бакинский зоологический парк создан на уровне современных зоопарков мира. Он станет одним из самых посещаемых туристами мест в постпандемический период. После реконструкции комплекс зоологического парка превратился в удобное и интересное пространство для посетителей, его общая территория расширена почти вдвое и доведена до 4.25 гектара.

В ходе работ по реконструкции особое внимание уделялось сохранению имеющихся на территории деревьев и кустарников. В благоустроенном зоопарке, площадь озеленений в котором увеличена, создана более естественная среда. Наряду с различными развлекательными объектами, на территории функционируют детская площадка, лекторий и система электронного путеводителя. Здесь созданы условия для посетителей всех возрастных групп, а также лиц с физическими недостатками. В результате капитальной реконструкции построены более удобные вольеры, акватеррариум, контактный зоопарк, созданы искусственное озеро и бассейны, ветеринарная клиника. Вольеры, где содержатся животные, обустроены с учетом специфических нужд каждого вида, их площадь значительно увеличена.

Следует особо подчеркнуть, что наряду с обновлением облика Бакинского зоологического парка, расширились и его функции. Он станет учебным, исследовательским и консервационным центром, где люди смогут получать информацию о животном мире, в частности, уникальной фауне Азербайджана. Здесь созданы благоприятные условия для увеличения популяции и реинтродукции видов животных, внесенных в Красную книгу Азербайджана. В настоящее время общее число видов животных в зоопарке составляет 125, а видов, внесенных в Красную книгу, – 22.