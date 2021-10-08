Начался визит в Шушу пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипмиссий (ФОТО)

Политика 8 октября 2021 11:32 (UTC+04:00)
Начался визит в Шушу пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипмиссий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался визит в Шушу пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

В рамках визита пресс-атташе посетят достопримечательности города, ознакомятся с восстановительными работами в культурной столице Азербайджана.

Кроме того, для гостей на Джыдыр дюзю выступят исполнители народной музыки.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Начался визит в Шушу пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипмиссий (ФОТО) - Gallery Image
Начался визит в Шушу пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипмиссий (ФОТО) - Gallery Image
Начался визит в Шушу пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипмиссий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начался визит в Шушу пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипмиссий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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