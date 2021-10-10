Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ поверил в нас и был абсолютно уверен в том, что мы одержим историческую Победу. Так и случилось

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский народ стал опорой для нашей армии, для меня, поверил в нас и был абсолютно уверен в том, что мы одержим историческую Победу. Так и случилось.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Говоря о победе, мы, конечно, должны отметить солидарность нашего народа. Потому что азербайджанский народ стал опорой для нашей армии, для меня, поверил в нас и был абсолютно уверен в том, что мы одержим историческую Победу. Так и случилось. Азербайджан одержал историческую Победу. Об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться воспоминаниями. А я как человек, руководивший всей этой работой, как Верховный главнокомандующий, еще раз убедился в том, каким великим является азербайджанский народ. Когда мы принимали меры, связанные с созданием убежищ в регионах, близких к линии соприкосновения, граждане сами помогали нам. Оснащение нашей армии было обеспечено полностью, она ни в чем не нуждалась. Но граждане сами стремились оказать помощь. В связи с мобилизацией тысячи молодых людей собирались у военных комиссариатов, желая добровольно отправиться на фронт. Некоторым говорили, что в этом нет необходимости, и они обижались. Сколько я получал писем, в которых говорилось: Верховный главнокомандующий, мне не позволяют пойти на фронт, прошу Вас, разрешите мне. Раненые, не долечившись, отправлялись на фронт. Не было ни одного дезертира. Ни одного. Посмотрите, мы 44 дня вели бои, причем некоторые из них были очень тяжелыми, особенно на первом этапе, когда пришлось прорывать линию соприкосновения, и наши граждане шли на смерть. Вот, в чем причина Победы.

Конечно, наряду со всеми остальными факторами, подготовка носила системный характер. Шла длительная всесторонняя подготовка – в сфере экономики, международных отношений, армейского строительства, нашей молодежи прививались чувства патриотизма, ненависти к врагу. Эта подготовка в итоге привела к такой грандиозной победе, которой сегодня гордятся, по праву гордятся весь азербайджанский народ, миллионы азербайджанцев, проживающих в Азербайджане и за рубежом, все мы гордимся», - сказал глава государства.