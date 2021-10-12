Глава МИД Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий высокого уровня, проведенных в Белграде по случаю 60-летнего юбилея Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, который возведен в парке "Ташмайдан", сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Министр также посетил в этом парке памятник выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу и памятник детям "Били смо само деца" (Мы были просто детьми), погибшим во время бомбардировок Белграда в 1999 году. Джейхун Байрамов возложил цветы к памятникам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)