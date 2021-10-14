Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился с турецким коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Анкаре заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками Азербайджана генерал-майор Энвер Эфендиев встретился с командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии Мусой Авсевером на мероприятии "День высокопоставленных наблюдателей", организованном в рамках учений Avrasiya sülhü - 2021, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер, отмечена значимость совместных учений двух братских стран с точки зрения обмена опытом и дальнейшего укрепления дружбы и братства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)