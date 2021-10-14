В Минске прошла трехсторонняя встреча между главами МИД Азербайджана, России и Армении (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В рамках заседания Совета глав МИД стран СНГ в Минске по инициативе российской стороны в четверг прошла трехсторонняя встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщили Trend в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, на встрече министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана касательно постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами. Министр подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Была выражена готовность азербайджанской стороны к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств. В данном контексте была отмечена важность начала переговоров Азербайджана с Арменией по процессу делимитации границы. Также была подчеркнута важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе.
Отметив опасность наземных мин на освобожденных территориях, которая представляет прямую угрозу жизни людей, министр Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость предоставления армянской стороной точных карт минных полей. Министр также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)