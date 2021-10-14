Между незаконными вооруженными формированиями Армении произошла перестрелка - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами.
Затем на месте их нахождения произошел взрыв.
По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые с противоположной стороны.
Заявляем, что Азербайджанская Армия не имеет никакого отношения к случившемуся", - заявили в министерстве
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Между незаконными вооруженными формированиями Армении произошла перестрелка - минобороны Азербайджана
Потрясающее аудиовизуальное 3D-шоу в Баку! Стартовал "Фестиваль света. Низами Гянджеви" (ФОТО/ВИДЕО)
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО)
Обвиняемый по ряду статей УК Азербайджана экс-главврач модульного госпиталя МЧС отказался от дачи показаний на суде
Между Азербайджаном и Россией активно развиваются безналичные переводы - заместитель директора сервиса "Золотая Корона"
Siemens о проекте локализации производства электротехнического оборудования в Узбекистане (Эксклюзив)
В Азербайджане 25 из 30 энергетических напитков не являются энергетиками – Агентство пищевой безопасности
Телеком операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о Сотрудничестве (ФОТО)
Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении послужит оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе – Захарова
Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО)
Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр