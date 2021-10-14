Между незаконными вооруженными формированиями Армении произошла перестрелка - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами.

Затем на месте их нахождения произошел взрыв.

По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые с противоположной стороны.

Заявляем, что Азербайджанская Армия не имеет никакого отношения к случившемуся", - заявили в министерстве