Лейла Алиева: Я хочу пожелать, чтобы богатейшее наследие Таира Салахова и дальше продолжало сближать наши народы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 октября в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялись вечер памяти и выставка работ народного художника СССР, Азербайджана и России, Героя Социалистического Труда Таира Салахова. В вечере приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Как сообщает Trend, в рамках мероприятия состоялась презентация книги Раи Аббасовой «Диалог», повествующей о жизни и творчестве выдающегося мастера современности. Также гостям была представлена видеоинсталляция «Бесконечность», подготовленная внуком великого мастера Кайханом Салаховым.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, выступая на вечере, сказала:

- Я очень рада вас приветствовать на вечере памяти выдающегося художника Таира Теймуровича Салахова. Очень символично, что сегодняшнее событие проходит в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ в Москве – в городе, который был дорог для сердца Таира Теймуровича, как и его родной Баку. Несмотря на то, что своим творчеством Таир Салахов покорил весь мир, главные события его жизни проходили именно в России и в Азербайджане. Именно здесь был создан его уникальный стиль и творческий характер. Искусство делает мир лучше. Благодаря творчеству Таира Салахова мы видим его мир – мир светлый, полный гармонии и чувств. Нам посчастливилось жить в одно время с этим удивительным человеком, общаться с ним, быть знакомым. Именно любовь движет его искусством - любовь к родине, любовь к природе, любовь к людям. Герои Таира Салахова – это его современники, они - нефтяники, писатели, композиторы. Он создает не образы, он создает людей. И поэтому, глядя на его работы, мы верим и чувствуем, что его работы настоящие, они живые, как сама жизнь.

Я благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Хочу поблагодарить семью Таира Салахова, вас, Зельфира Исмайловна, за вашу поддержку, и всех, кто работал над этим мероприятием и вложил в него частицу души. Я хочу пожелать, чтобы богатейшее наследие Таира Салахова и дальше продолжало сближать наши народы, и открывало путь молодым талантам.

Желаю вам всем счастья, здоровья и всего самого хорошего. Спасибо".

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за организацию вечера, отметив, что Фонд Гейдара Алиева, его российское представительство делают очень многое для укрепления взаимоотношений между Азербайджаном и Россией, так же, как это делал Таир Салахов. «Незабвенный художник, незабвенный человек, потрясающий философ. Наверное, мне в жизни очень повезло, что, начиная с начала 1960-х годов, мы общались, были во многих поездках, в советское время в 1968 году в такой уникальной стране, как Мексика провели вместе 20 дней. Это были незабываемые дни, которые потом остались в нашей памяти на всю оставшуюся жизнь. Трудно представить себе, что этого человека нет с нами сегодня. Но есть его картины. Слава Богу, мы живем в такое время, когда есть видео, есть фото, есть кино. И память о нем, как о человеке, как о личности будет всегда с нами. Говорят, что человек жив, пока его помнят. А его помнят очень многие. По его картинам будут судить об Азербайджане, о России», - сказал Полад Бюльбюльоглу.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что была хорошо знакома с Таиром Салаховым. «Я безмерно уважала его как человека и преклонялась перед ним как художником. Когда я пришла в Третьяковскую галерею, мне удалось сделать то, о чем я думала и мечтала долгие годы - блестящую ретроспективу произведений Таира Теймуровича в Третьяковской галерее. Это был 2016 год и это была первая выставка Таира Салахова в Третьяковской галерее. Таир Салахов, помимо того, что был великий художник, человек невероятной внешней и внутренней красоты, невероятной мудрости, при этом был скромный и деликатный человек», - сказала З.Трегулова. Она подчеркнула, что Таир Салахов - удивительный художник, в творчестве которого национальные мотивы перекликались с тем, что он усвоил в Москве от выдающихся учителей, с тем, что он, достаточно рано начав выезжать за рубеж, увидел в современном ему мировом искусстве.

Внук Таира Салахова, художник Кайхан Салахов представил видеоинсталляцию «Бесконечность», посвященную великому мастеру. В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ К.Салахов отметил, что его работа призвана привлечь внимание молодого поколения к творчеству Таира Салахова.

Автор книги «Диалог», которая была представлена вниманию участников вечера, Рая Аббасова рассказала, что ее знакомство с Таиром Салаховым началось достаточно давно. «В начале 2000-х я брала у него первое интервью. Позже мы встречались неоднократно. И когда мне предложили к 90-летию Таира Теймуровича поработать над книгой, я согласилась с большим удовольствием. Я бесконечно благодарна вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле ханым Алиевой за идею создания книги о Таире Теймуровиче», - сказала Р.Аббасова.

В экспозиции выставки представлены работы художника из личных архивов, фотографии из семейного альбома.

В мероприятии приняли участие видные деятели культуры Азербайджана и России.