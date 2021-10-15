БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана принял законопроект «О Дне независимости», сообщает в пятницу Trend.

Законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании парламента в третьем, последнем чтении.

Согласно законопроекту, 28 мая, отмечавшееся как День Республики, отныне будет отмечаться как День независимости. 18 октября будет отмечаться как День восстановления независимости и считаться официальным рабочим днем.

Отметим, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет с восстановления независимости Азербайджана. Азербайджанский народ впервые после 1991 года отметит этот праздник как народ-победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем, последнем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)