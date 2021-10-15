Азербайджанский депутат назвал важной инициативой желание Франции участвовать в разминировании освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неконструктивную позицию Франции в дни Отечественной войны, сегодня ее желание участвовать в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана является важной инициативой с точки зрения ускорения процесса возвращения в свои дома бывших вынужденных переселенцев, обеспечения мира и стабильности в регионе.

Об этом сказал в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент), глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов на пленарном заседании парламента, сообщает Trend.