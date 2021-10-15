Президент Ильхам Алиев: Город Агдам назван Хиросимой Кавказа

БАКУ/Trend/ - Город Агдам назван Хиросимой Кавказа.

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в своем выступлении на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, проходящем в формате видеоконференции.