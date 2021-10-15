Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем 15 октября в онлайн-формате.

"В годы оккупации я неоднократно заявлял, что оккупированные территории используются для наркотрафика и подготовки международных террористов. Сегодня это доказанный факт. Хотел бы коснуться вопроса о так называемых «армянских военнопленных». Азербайджан передал всех военнопленных, задержанных во время войны ранее, чем Армения передала азербайджанских военнопленных нам. Спустя более чем две недели после подписания трехстороннего Заявления, в конце ноября прошлого года, диверсионная группа в составе 62 человек была заброшена из Ширакского региона Армении в тыл Вооруженным силам Азербайджана на уже освобожденные территории для совершения диверсий, была разоружена и захвачена военнослужащими Азербайджана. В соответствии с международными конвенциями, эти диверсанты не могут считаться военнопленными.

Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс", - сказал глава государства.