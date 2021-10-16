Иран должен быть привлечен к ответственности за контрабанду наркотиков через территорию Азербайджана – Питер Тейс

БАКУ/Trend/ - Иран должен быть привлечен к ответственности за контрабанду наркотиков через территорию Азербайджана, сказал в субботу Trend американский эксперт Питер Тейс.

"В годы оккупации азербайджанских территорий Арменией правительство Ирана в сотрудничестве с Ереваном, используя эти территории, контрабандным путем ввозило большое количество кокаина, героина и метамфетамина в промышленно развитые страны Европейского союза. Роль Тегерана в расширении торговли наркотиками, в особенности в Юго-Восточной Европе, невообразима. За последнее десятилетие иранская администрация при непосредственной поддержке Еревана использовала все формы незаконной деятельности в своем стремлении нарушить международные санкции, которые были наложены ООН за несоблюдение ею международных обязательств в отношении тайной ядерной программы. Для реализации своих грязных намерений Иран стал активным участником чрезвычайно прибыльного международного рынка запрещенных наркотиков", - сказал эксперт.

Тейс подчеркнул, что в настоящее время в Иране и Армении незаконный оборот наркотиков считается одним из самых прибыльных бизнесов: "В сотрудничестве с Арменией Иран создал крупную сеть контрабандистов. Силы "Кудс", военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), по сути, являются ударным отрядом, которому поручено планирование, организация и выполнение экстерриториальных секретных операций от имени КСИР. Силы "Кудс" служат логистическим рычагом незаконного оборота наркотиков".

Американский эксперт отметил, что иранский режим исторически поддерживал тесные связи с фашистскими автократами Армении, и во время второй Карабахской войны Тегеран тайно переправлял вооруженным силам Армении оружие и противопехотные мины, тем самым грубо нарушая принципы Женевской конвенции 1949 года. Армянские вооруженные силы всегда получали помощь со стороны иранских властей в совершении чудовищных преступлений на территориях Азербайджана, добавил он.

"Все эти незаконные операции, происходящие в рамках союза Армении с Ираном, представляют серьезную опасность для Европы. В частности, эти действия Ирана могут нанести серьезный ущерб экономике Европейского союза", - заключил Тейс.