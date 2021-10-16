Ни одна страна за последние 25-30 лет не проводила самостоятельно такого масштабного восстановления в постконфликтный период - помощник Президента Азербайджана

ТЕРТЕР /Trend/ - Ни одна страна в мире не проводила за последние 25-30 лет самостоятельно такого масштабного восстановления в постконфликтный период.

Как передает Trend, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в ходе поездки представителей дипкорпуса в освобожденные населенные пункты Суговушан и Талыш.

По его словам, Азербайджан явил всему миру уникальный образец постконфликтной реконструкции и восстановления.

"Страны мира за последние 25-30 лет не проводили самостоятельно столь масштабной реконструкции в постконфликтный период. Хотя в подобных случаях в других регионах восстановление осуществлялось в основном при непосредственном участии международных организаций, в случае с Азербайджаном эти проекты реализуются за счет внутренних ресурсов и в короткие сроки.

Представители дипломатического корпуса также видят, что ситуация в селе Талыш, где мы сейчас находимся, мало чем отличается от ситуации на других оккупированных территориях. Иными словами, на протяжении 30 лет оккупации здесь все было полностью разрушено, проводилась политика уничтожения и разграбления имущества, принадлежащего гражданам Азербайджана. Но, как видите, Азербайджанское государство намерено и полно решимости в короткие сроки восстановить эти территории и вернуть наших бывших вынужденных переселенцев на родные земли", - сказал Гаджиев.

Отметим, что 16 октября организован визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и местных СМИ на освобожденные территории Тертерского района. В ходе визита под руководством помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева дипломаты ознакамливаются с поселком Суговушан и селом Талыш.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)