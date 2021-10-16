БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует подписать с Францией документ в связи с разминированием освобожденных территорий, сообщили в субботу Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Председатель агентства Вугар Сулейманов провел встречу с делегацией Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) с участием французского посла в Баку Закари Гросса.

На встрече была предоставлена информация об операциях по разминированию, проводимых агентством на освобожденных территориях Азербайджана.

Основная цель визита французской делегации - возможный вклад в осуществляемую в Азербайджане гуманитарную деятельность по разминированию, изучение нужд пострадавших от мин и обсуждение необходимой поддержки в данной сфере. В ближайшее время предусматривается подписание документа по двустороннему сотрудничеству в указанных направлениях.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)