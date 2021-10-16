Работы по реконструкции на освобожденных землях станут новой эрой процветания Азербайджана - посол Палестины

ТЕРТЕР /Trend/ - Работы по реконструкции на освобожденных землях станут новой эрой процветания Азербайджана. Об этом сказал в субботу журналистам посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Карим в ходе поездки в составе представителей дипкорпуса в освобожденные от оккупации поселок Суговушан и село Талыш, передает Trend.

«Прежде всего, как человек, мусульманин и гражданин Палестины я счастлив, что послевоенное время станет новым началом мира в этом регионе. Работы по реконструкции, проделанные на освобожденных территориях, очень впечатляют. Надеюсь, что это станет новой эрой непрерывного процветания Азербайджана, азербайджанского народа и всего региона», - сказал посол.

Отметим, что 16 октября организован визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и местных СМИ на освобожденные территории Тертерского района. В ходе визита под руководством помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева дипломаты ознакамливаются с поселком Суговушан и селом Талыш.

Это седьмая по счету после 10 ноября 2020 года поездка на освобожденные территории представителей дипломатического корпуса.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)