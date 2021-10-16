В Азербайджане будут увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия и другие соцвыплаты - Распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения".

Как сообщает Trend, в документе говорится:

"Улучшение благосостояния населения страны является одним из важных приоритетов проводимой социально-экономической политики. В последние годы в этом направлении достигнуто серьезное продвижение, предприняты последовательные шаги, направленные на усиление социальной защиты населения, увеличение социальных выплат, заработной платы. С этой целью в 2019 году были приняты и исполнены два пакета социальных реформ, обеспечено повышение размера пособий и стипендий в среднем на 92%, минимального размера трудовой пенсии – на 72%, минимальной заработной платы – на 92%, средней заработной платы работников структур, финансируемых из государственного бюджета, - на 50%. В результате принятых мер по сравнению с началом 2018 года в размере среднемесячной номинальной заработной платы был достигнут рост на 39%, в среднем размере трудовых пенсий – на 60%, в среднем размере социальных пособий - в 2 раза, в среднем размере пенсий Президента Азербайджанской Республики – в 2,2 раза.

В 2021 году наша страна, преодолев потрясения, вызванные пандемией COVID-19, уверенно вернулась на путь экономического восстановления. Это стало возможным благодаря появлению в мире вакцин против пандемии, проведению в нашей стране государством всесторонних и эффективных социально-экономических мер, направленных на защиту граждан от этой болезни, в частности, проведению широкомасштабной кампании вакцинации, а также оказанию в 2020 году финансовой и социальной поддержки социально уязвимым группам населения, предоставлению предпринимателям, структурам, работающим в экономических отраслях, пострадавших от пандемии, налоговых и банковско-кредитных льгот. Наряду с этим, следует отметить, что в мировой экономике наблюдается усиление тенденций восстановления. Однако значительное опережение в мировом масштабе темпами восстановления экономической активности и совокупных потребностей темпов возвращения остановленных в свое время производственных, транспортно-логистических и снабженческих мощностей в экономический оборот, обусловив существенный рост цен на многие товары на международных рынках, породило новые вызовы.

Такое положение вызывает рост цен на импортируемые в нашу страну товары, в том числе ряд продуктов питания, что негативно отражается на благосостоянии наиболее социально уязвимых групп населения.

В целях смягчения негативных последствий влияния происходящих на международных рынках процессов на цены внутри страны для населения страны, в частности, особо уязвимых групп населения, и усиления социальной защиты населения, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1. Подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

2. Решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".