Президент Ильхам Алиев: После освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах

БАКУ /Trend/ - После освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах. Враг увидел, что не выстоит перед нами, увидел, что путь перед нами уже открыт, освобождение других городов и районов неизбежно.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

«Освобождение города Физули придало нам дополнительные моральные силы. Проявив большую самоотверженность, Вооруженные силы Азербайджана после этого успешно продолжили свою спасительную миссию. Спустя 3 дня после освобождения Физули был освобожден город Зангилан, через пять дней после этого – Губадлы, далее мы вышли на Лачинский коридор, и, таким образом, исход войны ни для кого не являлся секретом», - отметил глава государства.