Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной государственная независимость Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня восстановления независимости.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Сегодня мы отмечаем День восстановления независимости, олицетворяющий суверенность государства, свободу, силу духа и солидарность нашего народа. Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, желаю каждому нашему соотечественнику крепкого здоровья, любви, радости и счастья. Прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Да будет вечной государственная независимость Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране!".