Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Азербайджан.

Как передает в понедельник Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Тойво Клаар отметил, что в рамках визита на Южный Кавказ он проведет встречи в Баку, Тбилиси и Ереване: "ЕС привержен тому, чтобы продолжать со своими партнерами работы по обеспечению стабильности и благополучия на Южном Кавказе".

Напомним, что в последний раз Клаар находился в Азербайджане в середине сентября этого года, в ходе визита он посетил Агдам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)