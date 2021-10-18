Посол Франции выступил с заявлением по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Прошло 30 лет с даты восстановления независимости Азербайджана. Это долгий путь. Азербайджан сохранил суверенитет, обеспечил безопасность своих граждан, развил инфраструктуру и экономику, наладил международное сотрудничество, повысил стандарты университетов и начал восстановление государства всеобщего благосостояния, чтобы удовлетворить социальные потребности своего населения. По итогам Второй Карабахской войны было достигнуто соглашение о прекращении огня, что должно позволить построить будущее.

Как передает Trend, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении посла Франции в Азербайджане Закари Гросса.

"По случаю 30-летия передаю дружественное послание Франции. Желаю Азербайджану усиления партнерства с Европой, ускорения адаптации к климатической и цифровой трансформации, заключения продолжительного мира с Арменией", - говорится в заявлении посла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)