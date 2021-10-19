На пол пути к ПОБЕДЕ! Мы помним все , мы помним всех

Сегодня в Азербайджане отмечают 22 день 44 дневной войны, которая впоследствии получила название второй Карабахской, а в Баку ее официально назовут Отечественной войной, передает Trend со ссылкой на сайт Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз".

27 сентября 2020 года около 6 утра вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. В результате интенсивного обстрела со стороны ВС Армении сел Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики среди мирного азербайджанского населения оказались убитые и раненные. В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения Президент Азербайджана, верховный главнокомандующий азербайджанской армии Ильхам Алиев принял решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту под названием «Железный кулак. Боевые действия стали крупнейшими в зоне нагорно-карабахского конфликта с начала 1990-х. Армения ввела в стране военное положение и объявила полную мобилизацию, Азербайджан объявил частичную мобилизацию.

На первом этапе военных действий, столкнувших с глубоко эшелонированной армянской обороной, азербайджанская армия несла потери в живой силе и техники. Однако патриотический порыв солдат и офицеров азербайджанской армии и грамотно спланированные наступательные действия с применением новейшего оружия, вскоре дал свой результат. И перейдя в наступление азербайджанская армия начала освобождать свои города и села от армянских оккупантов.

Через 22 дня после начала контрнаступательной операции «Железный кулак» было ясно, что азербайджанская армия полностью переломила ход военной компании и наступает по всему фронту. В Армении началась паника и попытка втянуть в войну Россию, как бы в противовес активной помощи Азербайджану со стороны Турции. Однако все понимали, что Азербайджан освобождает свои земли и никто не вправе ему мешать, а тем более выбирать себе партнеров. Это подтвердил и президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24», заявив , что Азербайджан — это независимое суверенное государство и «вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным». Российский лидер сообщил, что 19–20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда «не сложилось».

Война была продолжена и через 22 дня завершилась убедительной победой азербайджанской армии, вернувших своему народу все оккупированные территории.

Сегодня в республике Азербайджан идут праздничные мероприятия, посвященные победе азербайджанского оружия в Отечественной войне. И мы вспоминаем, все те дни, те военные успехи и те потери , что азербайджанский народ понес ради освобождения своей Родины.

Мы помним все, мы помним всех!

Юрий Бочаров, главный редактор сайта АzIzNews.ru