Словакия заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном - министр

БАКУ /Trend/ - Словакия заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном.

Об этом сказал во вторник министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает Trend.

Азербайджан является важным партнером Словакии, сказал он.

Министр также подчеркнул, что Словакия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Он также отметил важность соблюдения принципа территориальной целостности.

Существует большой потенциал для развития сотрудничества между Словакией и Азербайджаном, сказал Корчок.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)