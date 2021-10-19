Мост в Миннеаполисе освещен цветами Азербайджанского флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе и организационной поддержке Ассоциации Миннесота-Азербайджан мост Лоури Авеню (Lowry Avenue) в городе Миннеаполис штат Миннесота освещен цветами Азербайджанского государственного флага.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, за этой акцией, организованной по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана, наблюдали члены азербайджанской общины, живущие в штате Миннесота.

Инициатор этого шага, руководитель Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Раллис отметила, что мост Лоури Авеню был выбран неслучайно, так как он введен в эксплуатацию несколько лет назад именно в октябре.