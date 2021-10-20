МИД Азербайджана и Хорватии согласовали проведение политконсультаций – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Хорватии согласовали проведение политконсультаций.

Об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Баку, сообщает Trend.

По его словам, кроме того, на прошедшей сегодня встрече с главой МИД Хорватии обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Отметим, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.

В рамках визита хорватского министра принял Президент Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)