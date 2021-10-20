Президент Ильхам Алиев: После длительного перерыва – 27-летней армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину

БАКУ /Trend/ - После длительного перерыва – 27-летней армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину, мы вернули его. Наша доблестная армия, проявив героизм, ровно год назад освободила от захватчиков город Зангилан и несколько сел. Таким образом, 27-летней оккупации был положен конец.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 20 октября с представителями общественности Зангиланского района.

«Я говорю добро пожаловать. Потому я пригласил вас, чтобы мы вместе отметили здесь эту замечательную дату. Но после этого, когда я буду приезжать в Зангилан, «добро пожаловать» будут говорить зангиланцы», - отметил глава государства.