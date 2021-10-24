Отношения между Ираном и Азербайджаном продолжатся на основе взаимоуважения - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан - две соседние мусульманские страны с общими ценностями.

Как сообщает Trend, об этом в воскресенье в своем Twitter аккаунте написал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

Напомнив о плодотворном телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, глава МИД Ирана отметил, что отношения между двумя государствами и народами будут продолжаться на основе взаимного уважения.