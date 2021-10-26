Открытие Физулинского международного аэропорта ускорит инвестиционное и социальное развитие Карабаха - израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Открытие Физулинского международного аэропорта ускорит инвестиционное и социальное развитие Карабаха. Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Открытие Физулинского международного аэропорта, строительство которого было завершено в кратчайшие сроки, - во-первых, говорит о том, что в Карабах вернулся народ - хозяин. Во-вторых, Карабах становится частью мира и будет соединен с ним авиарейсами", - отметил израильский эксперт.

Он подчеркнул, что мудрость проводимой в Азербайджане политики заключается в том, что в стране есть понимание важности создания артерий, которые соединяют.

"Конечно, как и любая артерия, соединяющая Карабах с миром, Физулинский международный аэропорт будет способствовать визитам политиков, бизнесменов, инвесторов, общественных деятелей, представителей культуры и туристов. В Карабах приедут люди, которые, увидев эту прекрасную землю, захотят инвестировать деньги, открывать предприятия. Люди захотят здесь работать, отдыхать и путешествовать, а в перспективе и лечиться. Уверен, что со временем там будут открыты здравницы и туристические гостиницы", - отметил он.

Говоря о том, что открытие Физулинского международного аэропорта будет способствовать экономическому и социальному развитию региона, Финкель подчеркнул, что это также укрепит и расширит дружеские отношения между Азербайджаном и различными странами мира.

"Это приведет к укреплению дружбы между народами, все больше представителей разных стран будут приезжать в Карабах”, - заявил израильский эксперт.

Михаил Финкель напомнил, что за годы оккупации Карабаха армянами не было ничего построено и создано.

"Они вывозили оттуда все, что можно было, ничего не строя, не созидая, не создавая. А когда армяне стали проигрывать во время 44-дневной Отечественной войны, то уничтожали все, следуя нацистской политике "выжженной земли" Геббельса.

Все 30 лет, что армяне оккупировали Карабах, они не удосужились создать там ни аэропорта, ни какой-либо другой нормальной инфраструктуры, которая бы интегрировала эту землю в цивилизованный мир", - заключил израильский эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)