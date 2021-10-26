Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией bp

БАКУ/Trend/ - 26 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям bp Гордоном Биррелом и региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джоунсом.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение многолетним партнерством между Азербайджаном и компанией bp, обсуждены перспективы развития сотрудничества.

Было подчеркнуто значение проектов, реализуемых bp в Азербайджане, особо отмечены возможности участия компании в проекте создания зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)