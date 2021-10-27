Азербайджан скоро войдет в число единичных стран по высокому уровню развития - Эрдоган (ВИДЕО)

БАКУ /Trend / - Азербайджан скоро войдет в число единичных стран по высокому уровню развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Великого национального собрания Турции.

"Вчера мы вместе с Президентом Ильхамом Алиевым открыли в Азербайджане Международный аэропорт Физули, ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село". В Азербайджане идут процессы развития. В настоящее время работы по строительству дорог продолжаются быстрыми темпами. С одной стороны, строится железная дорога, с другой стороны, прокладываются автомобильные дороги, здесь активно участвуют турецкие компании. Братские отношения Турции и Азербайджана базируются на глубоких исторических корнях",- сказал Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)