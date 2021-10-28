В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

"В ходе последнего визита президента Турции в Азербайджан мы обсудили с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым вопрос нормализации азербайджано-армянских отношений", - сказал Чавушоглу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)