Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.
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